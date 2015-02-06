Гривня на закритті міжбанку упала вже до 25,80 за долар

У п'ятницю, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів досягли рівня 25,00/25,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, торги на ринку проходили мляво, оскільки учасники не мають чіткого розуміння ситуації на валютному ринку і вважають за краще не здійснювати великих угод.

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні нижче 23 за доларКотирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,44/29,35 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3740/0,3860 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 становив 23,7306 грн/дол., на цю годину було укладено 181 угоду, обсяг торгів становив 148,89 млн дол.