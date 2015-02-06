Російський рубль із багатьох причин знову почав падати

Рубль увечері п'ятниці торгується в мінусі.

Як пише Рейтер, учасники валютного ринку враховують ризики невдачі п'ятничних московських переговорів керівників Росії, Німеччини і Франції, а також фіксують перед вихідними прибуток, отриманий раніше за рахунок зростання нафти.

Свою роль зіграла і сильна американська трудова статистика, яка підтримала долар США.

На 17.50 мск долар розрахунками "завтра" торгувався поблизу позначки 67,06 рубля, дорожчаючи на 0,7 відсотка до попереднього закриття. Раніше долар сходив на сесійний максимум 67,50, при відкритті торгів же він падав на 65,56 і провів перші години на негативній території.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" на цей час торгувалася поблизу позначки 76,15, подешевшав на 0,4 відсотка.

Бівалютний кошик зріс до закриття попереднього дня на 15 копійок, оцінювався у 71,19 рубля.

Читайте такожМінекономіки Росії різко погіршило всі економічні прогнозиРубль пішов у мінус на денних торгах за рахунок зміщення балансу у бік покупців валюти, а також після озвучених канцлером ФРН Ангелою Меркель песимістичних очікувань щодо сьогоднішніх московських переговорів по Україні.

"Тонкий ринок і відносно невеликий обсяг на купівлю призвели до стрибка, а пропозиція валюти зранку, коли продають експортери, скоротилася", - сказав дилер великого західного банку.

"Уранці валютних оферів було "вище даху", продавали й іноземці під зростання нафти, а зараз могло пройти закриття коротких валютних позицій перед вихідними", - припустив дилер іншого західного банку.

Тиск на сировинні валюти, і на рубль зокрема, посилилося після публікації даних про ринок праці США.

У січні кількість зайнятих в економіці США без урахування сільськогосподарського сектора збільшилася на 257.000, тоді як аналітики очікували зростання на 234.000, а місяцем раніше зайнятість зросла на 329.000 замість раніше оприлюднених 252.000.

Ця новина нівелювала підтримку рубля з боку дорогої нафти.