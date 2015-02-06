Абромавічус очікує зміцнення гривні вже найближчими днями

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус чекає зміцнення гривні найближчими днями у зв'язку з вжитими Національним банком України заходами щодо переходу до єдиного курсу.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку з посиланням на слова міністра.

«Я думаю, у разі отримання траншу МВФ ситуація швидко нормалізується. Єдиний курс означає, що гроші експортерів, які вони тримають за кордоном, теж повертатимуться. Тому найближчими днями я б чекав стабілізації і зміцнення гривні», - цитує Абромавічуса прес-служба.

За словами міністра, експортери, які раніше уникають введення валютної виручки в країну у зв'язку із заниженим офіційним курсом і обов'язковим продажем валюти, тепер зможуть відмовитися від цієї практики.

Також Абромавічус зазначив, що Мінекономрозвитку перебуває в постійному контакті з бізнес-асоціаціями і представниками галузей економіки, орієнтованих на експорт.

Читайте такожАбромавічус запевняє, що передумов для подальшого падіння гривні немає«Ми хочемо, щоб в економіку інвестували не лише іноземці, ми дбаємо і про вітчизняного бізнесмена. Зустрічалися з усіма асоціаціями, вислуховували їх побажання, особливо з дерегулювання. Ми говоримо бізнесу: правила гри повинні вирівнятися, не повинно бути необгрунтованих субсидій. Будемо робити все, щоб втручання держави в бізнес лише зменшувалося ", - наводить прес-служба Мінекономрозвитку слова міністра.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 6 лютого з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 23,1306 грн/дол., що на 5,13 грн нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 17,9998 грн/дол., встановленого вчора, 5 лютого.

Також НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

Крім того, з 6 лютого регулятор підвищив облікову ставку до 19,5% з 14% з відповідним коригуванням ставок за своїми активними і пасивними операціями.