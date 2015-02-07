Директора Антикорупційного бюро призначать наступного тижня

Президент України Петро Порошенко запевняє, що директор Національного антикорупційного бюро буде визначений протягом наступного тижня.

Про це глава держави заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), передає кореспондент УНІАН.

Президент нагадав, що коли він вперше з'явився перед новообраною Верховною Радою, то наголосив, що "війна не може бути виправданням, щоб не запроваджувати реформи".

За його словами, "реформи не є питанням політичної необхідності, а є питанням для виживання".

"Нашим найголовнішим пріоритетом є боротьба з корупцією. Ми вже це демонструємо, і за кілька днів, фактично менше одного тижня, ми будемо мати нового директора Антикорупційного бюро. Ми започаткуємо величезну антикорупційну ініціативу, і я абсолютно впевнений, що боротьба з корупцією буде нашою перемогою", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого завершується термін подання заяв для участі у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.