Голова ВТБ вирішив, що відключення Росії від системи SWIFT - це використання "важкого озброєння"

Відключення Росії від системи SWIFT погіршить відносини Москви і Заходу.

Про це заявив голова ВТБ Андрій Костін, передає ТАСС.

"Відключення SWIFT - використання значно важчого "озброєння" в цій війні і, звичайно, означатиме серйозне погіршення загального клімату та загальної обстановки у відносинах із Заходом", - повідомив Костін.

На думку глави ВТБ, якщо такий крок все ж таки відбудеться, то доведеться "якось на коліні пристосовуватися". "Звичайно, робота банків не зупиниться, але це серйозно ускладнить нашу роботу, роботу наших клієнтів, тому що розрахунки, звичайно, здійснюватимуться повільніше", - повідомив Костін.

Читайте такожЕксперти вважають, що відключення від SWIFT ізолює всю Росію: "це досить важке покарання"Він зазначив, що санкції, введені щодо РФ, є свідченням економічної війни проти Москви.

"Це так і є. Всі заходи, які приймаються Заходом, це методи ведення економічної війни, торгової, фінансової", - додав керівник російської фінустанови.