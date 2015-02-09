У Росії першими можуть отримати держгарантії "Газпром", "Роснефть" і ще майже 200 компаній

До списку увійшли 199 найбільших компаній, які знаходяться під юрисдикцією РФ і можуть розраховувати на отримання держгарантій у пріоритетному порядку, повідомляє ТАСС.

До списку зокрема включені металургійна компанія "Мечел" і авіакомпанія UTair, що знаходяться в складному фінансовому становищі, а також нещодавно передана у держвласність нафтова компанія "Башнефть".

Попередній перелік системоутворюючих компаній Росії формувався у кризу 2008-2009 років і відтоді не оновлювався, тоді туди входили понад 300 компаній.

При підготовці нового переліку використовувалися такі кількісні критерії, як чисельність персоналу компанії (не менше 4 тис. осіб), річна виручка у 2013 році (не менше 10 млрд руб.), податкові відрахування за останні 3 роки (не менше 5 млрд руб.), повідомляла раніше прес-служба уряду.

Сумарно "перелік містить 199 організацій, включаючи холдинги та вертикально інтегровані компанії, прибуток яких формує понад 70% сукупного національного доходу (понад 40 трлн руб. - ред.), а чисельність зайнятих становить понад 20% від загальної кількості зайнятих в економіці", - наголошується в повідомленні МЕР.

У списку всі найбільші компанії країни, як державні, так і приватні, - нафтогазовидобувні "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", залізнична монополія "Російські залізниці", багатопрофільна АФК "Система" (основний актив - МТС, оператор електромереж "Россети", трубопровідна "Транснефть", машинобудівна ГК "Ростехнологии", електрогенеруюча "Интер РАО", рітейлери "Магнит" і X5 Retail Group (власник торговельних мереж "Перекресток" і "Пятерочка"), металургійні "Евраз Холдинг", "Северсталь" і "Норникель".

Читайте такожЯценюк нагадав Росії про $6 млрд її газового боргу: суд розбереться, хто кому виненУсі включені до списку компанії зможуть претендувати на отримання держгарантій - в антикризовому плані передбачено збільшення обсягу держгарантій на 200 млрд руб. за кредитами і облігаційними позиками. Гарантії надаватимуться на здійснення інвестиційних проектів або на інші цілі, включаючи фінансування реструктуризації поточних боргів.

Системоутворюючі компанії повинні бути забезпечені гарантіями не пізніше ніж через 15 днів із дня прийняття рішення про їх виділення.

Кожна з компаній може розраховувати на держгарантії на суму не більше 5 млрд руб. Ці гарантії будуть схвалювати міжвідомчі групи при Мінекономрозвитку і Мінфіні. При необхідності отримання гарантій понад цю суму рішення прийматиме антикризова комісія з економічного розвитку й інтеграції.

Відсутність компанії в переліку системоутворюючих не виключає можливості надання їй держпідтримки, повідомляла раніше прес-служба уряду. Основна мета роботи з системоутворюючими організаціями - моніторинг їх фінансово-економічного стану, підтримання стійкості і, при необхідності, мінімізація негативних соціально-економічних наслідків припинення їх діяльності, йшлося в урядовому релізі.