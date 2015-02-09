Імпорт у Китаї впав до понад п'ятирічного мінімуму

Профіцит балансу зовнішньої торгівлі в Китаї зріс у січні до рекордного рівня на тлі максимального більш ніж за п'ять років падіння обсягів імпорту, повідомляють Вести Экономика з посиланням на агентство Bloomberg.

Минулого місяця позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу збільшилося до $60,03 млрд порівняно з $49,61 млрд місяцем раніше.

Аналітики, опитані агентством Bloomberg, очікували цей показник на рівні $48,9 млрд.

Обсяг імпорту скоротився на 19,7% порівняно з січнем 2014 р. на тлі зниження цін на сировинні товари, а також слабкого внутрішнього попиту.

Читайте такожMoody's назвало країни, яким найбільше вигідне падіння цін на нафтуІмпорт нафти упав на 41,8%, залізної руди - на 50,3%, вугілля - на 50,3%.

Китай скоротив імпорт з усіх регіонів, які є її основними торговельними партнерами, включаючи Євросоюз і США.

Експорт із Китаю впав у січні на 3,3%. Обсяги експорту до європейських країн, Гонконга і Японії скоротилися відповідно на 4,4%, 10,9% і 20,4%. Експорт до Росії впав на 42,1%.