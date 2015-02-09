Активи Нацбанку за рік зросли майже на 40%

Активи Національного банку України у 2014 році порівняно з початком року зросли на 159,935 млрд грн., або на 38%, – до 577,068 млрд грн, повідомляється у звітності НБУ, оприлюдненій у газеті «Урядовий кур'єр» №23 від 7 лютого.

Згідно зі звітністю, зростання активів відбулося за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ удвічі – до 330,774 млрд грн, а також зростання обсягу внесків у рахунок квоти Міжнародного валютного фонду у 1,8 разу – до 31,344 млрд грн, приросту кредитів банкам та іншим позичальникам на 22% – до 81,573 млрд грн.

Читайте такожЗолотовалютні резерви НБУ знизилися до понад 11-річного мінімумуОдночасно знизилися обсяги коштів в іноземній валюті і банківських металах утричі – до 17,338 млрд грн, вкладення у цінні папери нерезидентів – на 12%, до 88,118 млрд грн, авуари у СПЗ – удвічі, до 59 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за рік зросли на 20%, або на 73,672 млрд грн, – до 434,563 млрд грн. Зокрема зафіксовано зростання по банкнотах і монетах в обігу на 16% – до 34,811 млрд грн, по зобов'язаннях перед МВФ – удвічі, до 65,615 млрд грн, емітованих депозитних сертифікатах – у 6 разів, до 19,609 млрд грн, коштах державних та інших установ – в 3,6 разу, до 14,587 млрд грн.

Одночасно знизився обсяг коштів банків на рахунках в НБУ в 1,7 разу – до 28,592 млрд грн. По статті зобов'язань з перерахування прибутку НБУ до бюджету вказано нульове значення, тоді як на початок року цей показник становив 11,886 млрд грн.

Капітал НБУ за рік зріс в 2,5 разу – до 142,505 млрд грн, зокрема загальні та інші резерви НБУ зросли у 2,6 разу – до 85,985 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань – у 2,5 разу, до 56,420 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева, відповідаючи на запитання депутатів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомила, що прогнозний прибуток Національного банку України за 2014 рік становить 65 млрд грн, що утричі більше показника за попередній рік, і це пов'язано з одноразовим вигідним продажем НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку з резервів.

Закон про державний бюджет України на 2015 рік, що набрав чинності, зобов'язує Національний банк України перерахувати у казну не менш як 65,4 млрд грн свого прибутку до 11 травня 2015 року. Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже утричі перевищує торішній показник на рівні 22,807 млрд грн.

На підсумковій прес-конференції голова НБУ повідомила, що Нацбанк протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування свого прибутку і витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.