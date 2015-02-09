У Яценюка заперечують плани з націоналізації банківських вкладів

Уряд України не планує проводити так звану «тимчасову націоналізацію» вкладів громадян, оскільки ухвалення таких радикальних і болючих для громадян кроків не на часі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів.

«Ухвалення таких радикальних і болючих для громадян кроків в Україні не на часі і не планується... Уряд України не має потреби, і не має наміру запроваджувати будь-які радикальні заходи із залучення коштів», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що економічна ситуація в Україні складна, але керована. Уряд України впроваджує структурні перетворення, які допоможуть стабілізації економіки. Зокрема, уряд робить кроки з розширення податкової бази, боротьби з ухиленням від сплати податків, зокрема через офшори й трансфертне ціноутворення, й із виведення економіки з тіні.

На базі цих перетворень, а також діючої програми реформ уряд України завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми підтримки економіки. Крім того, в січні 2015 року уряд США оголосив про надання гарантій, необхідних для успішного розміщення за низькими процентними ставками українських суверенних облігацій на 2 млрд дол., а Європейський Союз надасть додатковий кредит у розмірі 2,2 млрд євро. Також, найближчим часом Україна одержить фінансову підтримку на 200 млн канадських доларів від Канади, на 500 млн євро - від Німеччини і на 300 млн дол. - від Японії.

Читайте такожЗолотовалютні резерви НБУ знизилися до понад 11-річного мінімумуУ повідомленні підкреслюється, що уряд робить і робитиме все можливе для убезпечення своїх громадян, встановлення миру на території України, прискорення стабілізації її економіки й банківської системи та повернення до економічного зростання.

Довідка УНІАН. У суботу, 7 лютого, у низці українських ЗМІ було обнародувано інформацію, згідно з якою Міністерство фінансів України нібито пропонує прийняти законопроект, що передбачає проводити «тимчасову націоналізацію» вкладів її громадян й банках у разі введення військового стану або критичної ситуації з виконанням державного бюджету.

За інформацією Мінфіну, минулого року проводилася робота над підготовкою проекту закону «Про фінансову систему України в особливий період», про який йдеться в статті, проте рішенням Кабінету міністрів України цей проект було відхилено, й уряд не має наміру повертатися до розгляду цього законопроекту.