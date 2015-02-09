Голова Банку Росії припускає річну інфляцію в країні вище 15%

Інфляція в Росії в річному виразі може перевищити 15%.

Як пише Газета.ru, про це заявила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна в інтерв'ю Bloomberg.

«Сплеск інфляції був викликаний сильними проінфляційними факторами, насамперед значним ослабленням курсу рубля... Цей фактор обмежений у часі, його дія буде поступово затухати», - вважає голова ЦБ.

Читайте такожУряд Росії вперше має намір ввести в регіонах максимальні ціни на продукти За прогнозами регулятора, пік інфляції припаде на другий квартал цього року, після другого кварталу показник почне знижуватися.

Раніше повідомлялося, що американський інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз інфляції в Росії у 2015 році з 9 до 11%.