В Україні затвердили вже 92% місцевих бюджетів

За інформацією Мінфіну, зокрема, затверджено бюджет Києва, 22 обласних, 143 міських міст обласного значення, 490 районних і районних у містах, 228 міських міст районного значення, 600 селищних і 9360 сільських бюджетів.

Місцеві бюджети всіх рівнів затверджено в 7 областях: Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Одеській, Рівненській, Харківській.

Найбільшу кількість бюджетів затверджено у Черкаській (99,8%), Миколаївській (99,7%), Львівській (99,6%), Запорізькій (99,4%), Вінницькій (99,3%), Сумській (98,6 %), Дніпропетровській (98,5%) і Полтавській (96,3%) областях.

Із 669 місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, затверджено 624 місцевих бюджети або 93,3%, а також затверджено всі такі бюджети у 18 областях.

Читайте такожРада дала добро на об'єднання територіальних громадЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.