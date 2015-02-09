Депутати можуть обговорити зміни до бюджету на позачерговому засіданні Ради

Кабінет міністрів проситиме Верховну Раду зібратися на позачергове засідання для обговорення змін до держбюджету на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів ВР.

Він зауважив, що сьогодні вранці відбулося засідання Кабміну, на якому обговорювався хід переговорів із місією МВФ.

“Ми, як і брали на себе зобов'язання, до 15 лютого внесемо проект змін до державного бюджету України. І можливо, з ним ще пакет законопроектів, скерованих на виконання цих нових змін до бюджету на 2015 рік”, - сказав Кириленко.

Читайте такожУ Кабміні обіцяють покривати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок держбюджетуРазом з тим, зауважив він, “ми будемо просити Верховну Раду, щоб на тому тижні, який запланований як робота в округах, 23-27 лютого, було проведено спеціальне позачергове засідання парламенту з тим, щоб обговорити ці зміни і пакет законопроектів, який буде необхідний для того, щоб ці зміни запрацювали”, - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що уряд звернеться до парламенту щодо визначення конкретної дати проведення такого засідання.