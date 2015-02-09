МВФ може надати Україні найбільший за всю свою історію обсяг допомоги

Віце-прем'єр-міністр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко зазначає, що Міжнародний валютний фонд може надати Україні найбільший обсяг фінансової допомоги за всю історію фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів парламентських комітетів і фракцій.

“За теперішніми проектами фінансова допомога Україні може бути найбільшою за всю історію МВФ, якщо брати у співвідношенні до валового внутрішнього продукту, який прогнозується в цьому році згідно з діючим бюджетом”, - сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, у середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), який передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років.

Читайте такожДепутати можуть обговорити зміни до бюджету на позачерговому засіданні РадиЯк заявила міністр фінансів Наталії Яресько, Україна розраховує узгодити нову програму співпраці з МВФ найближчими днями й отримати перший кредитний транш за новою програмою до кінця лютого.

На даний момент Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього у 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

Загалом за підсумками 2014 року Україна з різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.