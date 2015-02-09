Місія МВФ залишилася і продовжує роботу в Києві - джерело

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду продовжує свою роботу в Києві, повідомило УНІАН джерело, знайоме з ходом переговорів.

«Місія в Києві. Згідно з правилами й процедурами роботи МВФ, від’їжджаючи, вони повинні зробити заяву. Поки такої заяви не було», - зазначило джерело, додавши, що місія може завершити роботу в будь-який момент.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну дворічну програму stand-by обсягом кредитування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала за програмою два транші загальним обсягом 4,6 млрд дол.

Читайте такожМВФ може надати Україні найбільший за всю свою історію обсяг допомоги На початку січня 2015 року до Києва прибула чергова місія Фонду для оцінки економічної ситуації. В середині січня уряд України звернувся до Фонду з проханням розглянути можливість надання Україні більшого обсягу фінансування й, таким чином, підписання нової програми співпраці. Переговори про таку програму тривають.

Як наголосили в Міністерстві фінансів України, керівництво міністерства вже провело консультації з членами коаліції щодо проекту домовленостей із МВФ.