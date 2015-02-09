Курс долара до світових валют продовжує падати на новинах зі США та Греції

Курс долара до світових валют продовжує знижуватися в ході торгів понеділка, 9 лютого, на тлі статистики по ринку праці в США і новин з Греції, передає ПРАЙМ.

Так, індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) вже опустився на 0,11% - до 94,59 пункту. Курс європейської валюти до долара виріс до 1,1333 долара за євро з 1,1315 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни знизився до 118,58 ієни за долар з 119,13 ієни за долар.

Читайте такожНацбанк з сьогоднішнього дня відмовився від індикативного курсу гривніВ минулу п'ятницю Міністерство праці США заявило про зростання кількості робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки країни за підсумками січня на 257 тисяч. Дані виявилися кращими за прогнози аналітиків, що чекали значення показника на 230 тисяч. Крім того, Мінпраці також переглянуло оцінку зростання числа робочих місць в грудні до 329 тисяч з 252 тисяч.

"Це - чиста корекція долара", - пояснив падіння долара по відношенню до євро валютний стратег Morgan Stanley Ян Стеннард. За його словами, загальний прогноз для євро все ще негативний через ситуацію навколо переговорів Греції та ЄС.

Тиск на американську валюту надають також новини з Греції, де прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас підтвердив намір влади відмовитися від міжнародної програми з порятунку країни від економічної кризи. В ході свого виступу в неділю ввечері в парламенті він представив програму уряду, розраховану на чотири роки.