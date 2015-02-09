Гривня на міжбанку знову впала до 25,80 за долар

У понеділок, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку досягли рівня 24,80/25,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, торги на ринку проходять мляво й обсяг ринку незначний, котирування мають різноспрямований тренд.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,14/29,26 грн/євро, щодо російського рубля – 0,3780/0,3940 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 24,6090 грн/дол., на цю годину було укладено 8 угод, обсяг торгів становив 1,87 млн дол.

Читайте такожОфіційний курс гривні до долара з початку року впав майже у 1,5 разуЯк повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів досягли рівня 25,00/25,80 грн/дол.

Торги на ринку також проходили мляво, оскільки учасники не мали чіткого розуміння ситуації на валютному ринку й воліли не здійснювати великі угоди.