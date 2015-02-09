Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні учасники валютного ринку будуть придивлятися до динаміки і тенденцій після скасування НБУ індикативного курсу, цей період буде супроводжуватися зростанням волатильності, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Читайте такожОфіційний курс гривні до долара з початку року впав майже в 1,5 разиВони відзначають, що закриття п'ятничних торгів відбулося з вузьким спредом, при відкаті котирувань вниз із зони внутрішньоденних максимумів. Така поведінка ринку, особливо перед вихідними, може свідчити про очікуване гальмуванні тенденції зростання.

Разом з тим, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, ризик подальшого ослаблення гривні залишається. У песимістичному сценарії експерти розглядають можливість ослаблення курсу до 27-29 грн. за долар. Однак імовірність його реалізації поки не значна. Базовий сценарій передбачає пошук ринком врівноваженого курсу на поточних відмітках 25-26 грн. за долар.

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Середній курс продажу готівкового євро в Україні в умовах стабілізації пари євро/долар буде слідувати тенденції долара. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, діапазон коливання може скласти 28-29 грн.

Динаміку рубля на міжбанківському ринку на поточному тижні буде багато в чому визначати курс безготівкового долара в Україні. Діапазон коливання курсу безготівкової російської валюти може скласти 0,37-0,40, в рамках цих відміток буде знаходитися і готівковий ринок.