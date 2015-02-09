Парламент розгляне зміни до держбюджету після переговорів з місією МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту, відповідаючи на питання щодо того, коли Кабмін може передати зміни до бюджету-2015.

“Зміни до бюджету не будуть розглянуті раніше, ніж буде вирішено питання взаємодії з місією Міжнародного валютного фонду”, - сказав Гройсман і додав, що необхідно зафіксувати макроекономічні показники, в тому числі з урахуванням фіндопомоги від МВФ.

Після цього, за його словами, розглядатиметься пакет законопроектів, зокрема, щодо внесення змін до держбюджету-2015.

“Далі цей законопроект має піти на роботу в комітети і фракції, а після того внесення його і узгодження голосуванням. На даний час у нас від уряду поки що немає термінів, коли будуть подані ці пропозиції”, - сказав спікер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем'єр-міністр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко під час Погоджувальної ради заявив, що Кабінет міністрів проситиме Верховну Раду наступного тижня зібратися на позачергове засідання для обговорення змін до держбюджету на поточний рік.

Україна і МВФ реалізують спільну дворічну програму stand-by обсягом кредитування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала за програмою два транші загальним обсягом 4,6 млрд дол.

На початку січня 2015 року до Києва прибула чергова місія МВФ для оцінки економічної ситуації. В середині січня уряд України звернувся до Фонду з проханням розглянути можливість надання Україні більшого обсягу фінансування й, таким чином, підписання нової програми співпраці. Переговори про таку програму тривають. Як підкреслили в Міністерстві фінансів України, керівництво міністерства вже провело консультації з членами коаліції щодо проекту домовленостей із МВФ.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, Україна розраховує узгодити нову програму співпраці з МВФ найближчими днями й отримати перший кредитний транш за новою програмою до кінця лютого.