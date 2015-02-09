Базова інфляція в Україні прискорилася до 26%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2015 року порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 2,6% з 2,8%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У річному вираженні, проти січня 2014 року, базова інфляція прискорилася до 26,1% з 22,8%, зафіксованих у грудні 2014 року проти грудня 2013 року.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2015 року, без урахування окупованого Криму і міста Севастополя, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2014 року, прискорилася до 3,1% з 3%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні, проти січня 2014 року, інфляція прискорилася до 28,5% з 24,9%.

За підсумками 2014 року (грудень проти грудня) споживчі ціни в Україні збільшилися на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Держбюджет України на 2015 рік ґрунтується на прогнозах падіння ВВП країни на 4,3% при річній інфляції 13%.