Офіційний курс упав майже до 25 гривень за долар

Національний банк України сьогодні, 9 лютого, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,9562 грн/дол., що на 1,83 грн нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 23,1306 грн/дол., встановленого у п'ятницю, 6 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом НБУ подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу, або на 9,19 грн.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,1895 грн/дол., тоді як котирування з урахуванням комісій банків на цю годину досягають 25,40/25,90 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.

Читайте такожГривня на міжбанку знову впала до 25,80 за доларІз моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку у незначних обсягах.

Із 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, у результаті чого має встановитися єдиний ринковий курс.