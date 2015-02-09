За відмивання грошей банки ліквідовуватимуть за прискореною процедурою

В Україні набув чинності закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою в рамках заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомили на запит УНІАН у прес-службі Національного банку України.

За інформацією НБУ, регулятор вживає і має намір надалі вживати послідовних заходів для зниження обсягів готівкових операцій банків і збільшення частки безготівкових розрахунків, у тому числі шляхом застосування жорстких адміністративних заходів впливу до банків, які беруть на себе ризики використання послуг для легалізації кримінальних доходів.

«З 6 лютого 2015 року набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким, зокрема, внесено зміни до Закону про банки. Відповідно до цього закону систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є підставою для ліквідації банку», - йдеться в повідомленні НБУ.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева, виступаючи на підсумковій прес-конференції 30 грудня, анонсувала майбутні зміни в законодавство, згідно з якими Нацбанк за відмивання грошей ліквідовуватиме банки за прискореною процедурою, відбираючи у них ліцензії в рамках законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк продовжує очищення банківської системи від проблемних банків і розраховує завершити цей процес у 2015 році.

Наприкінці січня перший заступник голови НБУ Олександр Писарук повідомив, що виведення банків за відмивання грошей здійснюється за стандартною процедурою за допомогою визнання їх неплатоспроможними, оскільки ініційовані НБУ зміни до законодавства набирають чинності на початку лютого. За його словами, починаючи з 6-7 лютого регулятор зможе ліквідувати такі банки в один етап, позбавляючи їх ліцензії.

Національний банк у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування вкладів ввів тимчасові адміністрації, в тому числі 7 банків під прикриттям банківського бізнесу проводили операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.