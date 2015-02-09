Активи «Брокбізнесбанку» продадуть на аукціоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе аукціон з продажу активів ліквідованого «Брокбізнесбанку», повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, аукціон відбудеться 10 лютого в приміщенні Київської торгово-промислової палати.

Також повідомляється, що на продаж будуть виставлені 122 одиниці автотранспорту, що належить банку, з загальною початковою вартістю продажу в сумі 11,273 млн. грн.

Читайте такожСБУ вирішила перевірити приналежність "Брокбізнесбанку" Курченку

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації. З 3 березня в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.