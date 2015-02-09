Гривня на міжбанку впала до 25,90 за долар

У понеділок, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів досягли рівня 25,10/25,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, ринок поступово знаходить точки зіткнення інтересів експортерів та імпортерів.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,37/29,26 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3810/0,3930 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс упав майже до 25 гривень за долар

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 24,4662 грн/дол., до цього часу було укладено 206 угод, обсяг торгів склав 211,44 млн дол.