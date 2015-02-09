Кабмін у 2014 році надав держгарантії за кредитами на €655 млн і $372 млн

Український уряд в 2014 році надав державні гарантії за кредитами чотирьох держпідприємств на суму 655 млн євро і 372,314 млн дол., що становить 17,379 млрд грн за курсом Національного банку України на дату укладення договорів, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі надані держгарантії за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю на 372,314 млн дол., отриманим Дирекцією з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону в рамках проекту організації залізничного пасажирського сполучення Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Також гарантії надані за двома кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 600 млн євро на користь дп НАЕК «Енергоатом» під проект комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Крім цього, надані держгарантії за кредитом Європейського інвестиційного банку на 55 млн євро для Державної адміністрації залізничного транспорту України під будівництво Бескидського тунелю.

Згідно з даними Мінфіну про надані держгарантії станом на 1 січня 2015 року, за 11-річний період, з 2004 року по 2014 рік включно, уряд надав держгарантії на 189,093 млрд грн, у тому числі найбільший обсяг в 75,350 млрд грн наданий у 2012 році.

Зокрема, у 2004 році Кабмін видав держгарантії на 8,367 млрд грн, у 2005 - на 661 млн грн, у 2006 - 3,521 млрд грн, у 2007 - 5,892 млрд грн, у 2008 - 1 млрд грн, в 2009 - 32,110 млрд грн, в 2010 - 10,074 млрд грн, в 2011 - 12,842 млрд грн, в 2012 - 75,350 млрд грн, в 2013 - 21,898 млрд грн.

Також наводяться дані щодо простроченої заборгованості позичальників перед державою за кредитами під держгарантії на 1 січня 2015 року, яка становить 1,959 млрд дол., що на 52 млн дол. або на 2,7% більше показника на 1 жовтня 2014 року (у доларах США при перерахунку за валютним курсом Національного банку України на 31 грудня 2014 року).

У тому числі найбільший обсяг заборгованості припадає на концерн «Украгротехсервіс» - 374,802 млн дол. (цільове призначення - сільгосптехніка і запчастини), компанію «Оріана» - 207,761 млн дол. (будівництво заводу з виробництва поліетилену), Макіївський металургійний комбінат - 162,378 млн дол. (виробниче обладнання), корпорації «Украгропромбіржа» - 152,335 млн дол. (сільгосптехніка), Українську зовнішньоторговельну фірму «Біомед» - 117,401 млн дол. (технологічне обладнання).

Як повідомляв УНІАН, прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, наданими державою або під держгарантії, станом на 1 жовтня 2014 року становила 1,907 млрд дол. при перерахунку за курсом НБУ на 30 вересня 2014 року.

Держбюджет України на 2014 рік передбачав можливість надання держгарантій на 25 млрд грн.