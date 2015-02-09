Обмеження на продаж валюти населенню можуть зняти наступного тижня

Банкіри домовилися з Національним банком України розглянути питання скасування обмеження з продажу готівкової валюти населенню, який встановлено в розмірі еквівалента до 3 тис. грн на добу в одні руки, і діє до 3 березня, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку з посиланням на підсумки щотижневої наради банкірів в НБУ.

За словами співрозмовника агентства, і банкіри, і регулятор готові до такого кроку. «Вирішили почекати тиждень», - сказав він.

Обмеження НБУ щодо максимальної суми продажу готівкової валюти фізособі за один операційний (робочий) день до еквівалента 3 тис. грн, за винятком купівлі валюти для погашення зобов'язань за валютними кредитами в банках, було встановлено регулятором 23 вересня минулого року терміном на 3 місяці. У грудні Нацбанк продовжив термін дії цієї норми до 3 березня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, як таких, що втратили сенс. Водночас регулятор підвищив облікову ставку до 19,5% і ставки операцій регулювання ліквідності ринку, щоб обмежити можливі спекуляції на валютному ринку.

Після скасування індикативних аукціонів гривня на міжбанківському ринку протягом двох днів подешевшала щодо долара до рівня близько 25-26 грн/дол., і слідом Нацбанк обновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара на рівні 24,9562 грн дол. - практично на рівні ринкового.