«Райффайзен Банк Аваль» вирішив ліквідувати донецьку дирекцію

Наглядова рада «Райффайзен Банку Аваль» 6 лютого ухвалила рішення ліквідувати Донецьку обласну дирекцію банку, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з неможливістю продовження банківської діяльності у Донецьку і у низці районів Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, Україна з квітня цього року веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, які активізувалися на тлі демократичних перетворень у країні. До територій, не підконтрольних українським властям, належать обласні центри Донецьк і Луганськ, а також низка населених пунктів у регіоні.

Президент України Петро Порошенко своїм указом зобов'язав Кабінет міністрів згорнути роботу держпідприємств, установ і організацій в зоні АТО, забезпечивши евакуацію або переведення працівників, вивезення майна і документації.

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Національний банк зобов'язав банки України повністю припинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українськими властями, з 7 серпня.

У зв'язку з цим найбільші українські банки залишають окуповані міста у Донецькій і Луганській областях, закривають структурні підрозділи або переносять їх на звільнені території, підконтрольні українським властям.