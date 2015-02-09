Голова МЗС Іспанії оцінив втрати Євросоюзу від санкцій проти Росії в 21 млрд євро

Санкції, запроваджені проти Росії через конфлікт в Україні, сильно вдарили і по економіці країн Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальо у понеділок, 9 лютого, в кулуарах Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство АFP.

Міністр назвав і суму збитків Євросоюзу від санкцій проти Росії. "ЄС дотепер втратив 21 мільярд євро", - цитує слова Гарсії-Маргальо АFP. Як зазначається у повідомленні агентства, це вперше в ЄС озвучують суму загальних збитків від запровадження санкцій проти Москви.

Зустріч лідерів Німеччини, Франції, України і Росії іспанський міністр назвав "останнім шансом" перед посиленням санкцій, які завдадуть країнам Євросоюзу додаткових збитків.

За даними Єврокомісії, обсяг торгівлі ЄС з Росією в 2013 році становив 325 мільярдів євро, з них експорт з країн ЄС - 120 мільярдів, що робило Росію четвертим за обсягом експортним ринком для ЄС, зазначається в повідомленні AFP.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Євросоюз розширив список осіб, до яких будуть застосовані санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів, на 19 фізичних та 9 юридичних осіб.