У ЄС сподіваються, що донорська конференція для України пройде у квітні і збере $15 млрд

Міжнародні донори фінансової допомоги, включаючи США і Євросоюз, які приїдуть до Києва на конференцію в квітні розраховують зібрати не менше $15 мільярдів на відновлення України та запобігання її банкрутству, повідомив комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан в понеділок.

Як передає Рейтер, дата і порядок конференції будуть визначені після того, як українська влада представлять вичерпний перелік потреб в інвестиціях, сказав єврокомісар.

"Ми з нетерпінням чекаємо врегулювання конфлікту", - сказав Хан журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, міністр економіки Айварас Абромавічус в Давосі заявив, що донорська конференція по Донбасу планується на квітень.

"Донорська конференція швидше за все відбудеться в квітні. Тому що ми хочемо більше посилатися на реформи і зміни. Тоді новому уряду буде вже більше 100 днів, і будуть вже якісь результати", - пояснив він.

Раніше передбачалося, що міжнародна донорська конференція в підтримку України пройде в кінці січня-початку лютого 2015 року.