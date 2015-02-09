Міністр Абромавічус знайшов плюси у падінні гривні

Зниження собівартості виробництва, обумовлене падінням курсу гривні, буде привабливим для іноземних інвесторів як у контексті розміщення виробничих потужностей, так і у контексті організації реекспорту.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус в ефірі телеканалу «Лтава».

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«Падіння гривні, звичайно, негативно позначається на більшості бізнесменів і населення, і це дуже, в принципі, чутлива тема. Але ті, хто прийде сюди зі своїм виробництвом, звичайно, собівартість його буде дуже приваблива навіть для реекспорту в інші країни», - сказав Абромавічус.

Також міністр зазначив, що іноземні інвестори готові реалізовувати масштабні проекти в Україні. При цьому єдиною перешкодою для них є військові дії на території країни.

«Тільки-но закінчиться війна, військові дії, я вже бачу, що багато іноземних інвесторів готові були б прийти, тому що працювати тут зі своїм виробництвом буде вже дуже привабливо», - сказав міністр.

За словами Абромавічуса, для деяких великих інвесторів навіть військові дії не стали перешкодою для реалізації масштабних проектів.

«Є окремі бізнеси, які попри все бачать перспективу в Україні. Хороший приклад - американська компанія Monsanto, один із найбільших у світі виробників насіння кукурудзи. У Житомирі вони почали тільки що будувати - вже коли почалася війна, військові дії, коли Крим окупували - завод вартістю в 250 млн дол.», - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

В результаті курс національної валюти значно девальвував. Національний банк України сьогодні, 9 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 24,9562 грн/дол., що на 1,83 грн нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 23,1306 грн/дол., встановлене у п'ятницю, 6 лютого.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом НБУ подешевшала по відношенню до долара більш ніж у 1,5 разу, або на 9,19 грн.