Обама: США продовжать співпрацю з МВФ для надання фіндопомоги Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Вашингтоні (пряма трансляція відбувалась на сайті Білого Дому).

Президент США відзначив, що ”одним з найбільших питань, з приводу якого ми також занепокоєні, це необхідність переконатися, що українська економіка функціонує належним чином”.

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Обама розповів, що однією з найважливіших речей, яку США можуть зробити для України, є надання допомоги, щоб Україна змогла досягти економічного успіху.

”Ми продовжуватимемо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом та нашими іншими партнерами, щоб забезпечити Україну украй необхідною фінансовою підтримкою по мірі того, як вона реалізовує економічні та антикорупційні реформи”, - наголосив Обама.