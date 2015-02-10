Україна і МВФ можуть домовитися про фінансову допомогу через кілька днів

Домовленості з Міжнародним валютним фондом про середньострокову програму фінансової допомоги для України, що розрахована на 3-4 роки і включає план необхідних реформ, може бути досягнуто через декілька днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько під час виступу на бізнес-форумі в Києві.

«Ми дуже близькі, я сподіваюся, до угоди з МВФ. Я думаю, її буде досягнуто впродовж декількох днів. Це буде дуже сильна програма реформ. Програма буде середньостроковою, 3-4 роки», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну дворічну програму stand-by обсягом кредитування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримали за програмою два транші загальним обсягом 4,6 млрд дол.

Читайте такожМВФ може надати Україні найбільший за всю свою історію обсяг допомоги На початку січня 2015 року до Києва перебула чергова місія Фонду для оцінки економічної ситуації. В середині січня уряд України звернувся до Фонду з проханням розглянути можливість надання Україні більшого обсягу фінансування і, таким чином, підписання нової програми співробітництва. Переговори про таку програму тривають.

Як наголосили у Міністерстві фінансів України, керівництво міністерства вже провело консультації з членами коаліції щодо проекту домовленостей з МВФ.