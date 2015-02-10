Голова Нацбанку допускає повернення адміністративних важелів впливу на валютний ринок

Національний банк України пояснює різке падіння курсу гривні, після скасування індикативних аукціонів 5 лютого, природною реакцією ринку на перехід до вільного курсоутворення.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook з посиланням на слова голови НБУ Валерії Гонтаревої за результатами щотижневої наради з банкірами.

«Різкий стрибок - це перша реакція ринків. Ми віримо, що попит і пропозиція на ринку валюти обов'язково знайдуть рівновагу, а, отже, і адекватне цінове значення», - сказала вона.

Читайте такожОбмеження на продаж валюти населенню можуть зняти наступного тижняГонтарева зазначила, що регулятор не відмовляється від можливості впливати на ринок за допомогою адміністративних важелів і може повернутися до них у будь-який момент, якщо для цього будуть передумови.

Згідно з повідомленням, у ході наради представники банківського співтовариства домовилися про активізацію зусиль з метою практичної реалізації своп-лінії з Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

У результаті курс національної валюти значно девальвував. Національний банк України 9 лютого з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 24,9562 грн/дол., що на 1,83 грн нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 23,1306 грн/дол., встановленого у п'ятницю, 6 лютого.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом НБУ подешевшала щодо долара більш як у 1,5 раза, або на 9,19 грн.