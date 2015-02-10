Рада звільнила від ПДВ продукцію оборонного призначення

За це рішення проголосували 274 народних депутата при необхідних 226 голосах.

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У прийнятому законі зазначається, що звільнення від ПДВ не поширюється на продукцію оборонного призначення, виготовлену в державі, визнаній агресором або окупантом по відношенню до України. «Також закон не поширюється на товари, які ввозяться з територій, які є тимчасово окупованими й перебувають під будь-яким митним режимом».

В законі уточнюється, що під поняття «окупованої території» потрапляє і Автономна республіка Крим, а значить, дія норм закону не поширюється на імпорт товарів оборонного призначення з Криму.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття закону «дозволить вирішити питання безподаткового ввезення продукції оборонного призначення, у тому числі для потреб АТО, на територію України. «Для цього вводиться кваліфікаційна умова стосовно «країни походження» військової продукції» , - йдеться в пояснювальній записці.