Гривня на міжбанку підросла до 25,35 за долар

У вівторок, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку зміцнилися до 24,65/25,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співбесідника агентства, на ринку поступово вирівнюються попит і пропозиція.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,82/28,60 грн/євро, щодо російського рубля – 0,3760/0,3870 грн/рубль.

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