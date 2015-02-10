Гривня на міжбанку підросла до 25,35 за долар
13:01, 10 лютого 2015Фінанси
1048
На ринку поступово вирівнюються попит і пропозиція.
Українська валюта поки дорожчає / Фото УНІАН
У вівторок, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку зміцнилися до 24,65/25,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За словами співбесідника агентства, на ринку поступово вирівнюються попит і пропозиція.
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,82/28,60 грн/євро, щодо російського рубля – 0,3760/0,3870 грн/рубль.
Читайте такожГолова Нацбанку допускає повернення адміністративних важелів впливу на валютний ринокЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 24,7469 грн/дол., на цю годину було укладено 22 угоди, обсяг торгів становив 39,52 млн. дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter