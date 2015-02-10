Австрійський Raiffeisen Bank вирішив скоротити бізнес в Україні та Росії

Міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG (RBI), власник одного з найбільших в Україні «Райффайзен Банку Аваль» (м.Київ), прийняла рішення до кінця 2017 року скоротити обсяг ризикових активів в Україні на 30% з нинішніх 3 млрд євро, повідомляється на сайті фінансової групи.

Згідно з повідомленням, банк також планує скоротити обсяг ризикових активів у Росії на 20% з нинішніх 8,4 млрд євро, оптимізувати бізнес в Угорщині та продати польський і словенський підрозділи. За рахунок таких заходів банк збирається до кінця 2017 року збільшити рівень достатності капіталу до 12% з 10% на кінець 2014 року.

«Зниження витрат прогнозується в Україні, де рівень ризикованих активів скоротиться на кінець 2017 року приблизно на 30%», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що скорочення заплановано в тих сферах, які дають низький дохід, чинять високий тиск на капітал або мають обмежене стратегічне значення.

Також повідомляється, що всі зазначені рішення повинні дістати схвалення наглядової ради фінансової групи.

Читайте також«Райффайзен Банк Аваль» вирішив ліквідувати донецьку дирекцію

Як повідомляв УНІАН, у січні міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG (RBI) заявила про можливість виходу з Росії і країн Східної Європи через високі ризики і водночас низьку рентабельність.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).