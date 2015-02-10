Офіційний курс гривні до долара сьогодні зріс після рекордного обвалу

14:33, 10 лютого 2015
Фінанси
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Із початку цього року офіційний курс української валюти впав до долара на 9,07 грн.

Нацбанк сегодня повысил официальный курс на 12 копеек / Фото УНИАН

Національний банк України сьогодні, 10 лютого, з 14:00 встановив курс офіційний гривні до долара на рівні 24,8405 грн/дол., що на 12 копійок вище за вчорашній черговий історичний мінімум на рівні 24,9562 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш ніж у 1,5 разу, або на 9,07 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 24,8780 грн/дол., котирування банків із урахуванням комісій на цю годину досягають 25,50/25,90 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня впродовж року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Читайте такожГривня на міжбанку підросла до 25,35 за доларІз моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.

Із 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, внаслідок чого має встановитися єдиний ринковий курс.

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