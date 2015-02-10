У Порошенка підтвердили, що місія МВФ продовжила роботу в Україні до 11 лютого

Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Україні з 8 січня, продовжила час своєї роботи в країні до 11 лютого у зв'язку із складним переговорним процесом з приводу необхідних реформ, заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків на брифінгу в Києві.

«Нова програма розрахована на чотири роки. Оскільки переговори проходять доволі напружено і практично 24 години на добу, місія продовжила свою роботу до 11 лютого», - сказав Шимків.

За словами заступника глави АП, узгодження програми передбачає цілий ряд реформ в енергетичному, фінансовому, соціальному й інших секторах, які і є предметом дискусії між урядом і місією МВФ.

«Я не розголошуватиму деталі переговорного процесу. Є точка зору уряду, є точка зору представників МВФ. Триває дискусія. Нюанси цієї дискусії я не розкриватиму», - сказав Шимків.

Читайте такожУкраїна і МВФ можуть домовитися про фінансову допомогу через кілька днівЯк повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що домовленостей з Міжнародним валютним фондом про середньострокову програму фінансової допомоги для України, яка розрахована на 3-4 роки і включає план необхідних реформ, може бути досягнуто через декілька днів.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), який передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років.

Зараз Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану у квітні 2014 року. Загалом у 2014 році Україна одержала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

Загалом торік Україна з різних джерел одержала 9 млрд дол., сплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.