G7 та МВФ можуть збільшити допомогу Україні до $40 млрд - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

За інформацією джерела, загальний пакет допомоги може досягти $40 млрд.

Інше джерело підтвердило, що переговори про це були дуже активні, однак дискусії досі тривають і остаточного рішення ще не прийнято.

Як передає «Європейська правда», в даний час для України відкрита програма stand-by МВФ обсягом близько $17 млрд. Минулого року Україна вже отримала два транші за програмою загальним обсягом $4,6 млрд.

Також минулого року Україна могла розмістити євробонди під держгарантії США на суму $1 млрд.

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Всього за підсумками 2014 року Україна з різних джерел отримала $9 млрд, виплативши при цьому $14 млрд боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько $11 млрд.

Однак затяжна криза вимагає перегляду взаємовідносин з МВФ.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співробітництва з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), який передбачає виділення більшого обсягу коштів на період до чотирьох років

Всього місяць тому президент Петро Порошенко заявив, що Україні у 2015-2016 роках знадобиться міжнародна допомога на суму до $15 млрд.