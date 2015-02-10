Гривня закрила міжбанк на позначці 25,90 за долар

У вівторок, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів досягли рівня 25,40/25,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, ринок поступово знаходить точки зіткнення інтересів експортерів та імпортерів.

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Котирування гривні щодо євро на рівні 28,73/29,28 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3840/0,3920 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 24,9425 грн/дол., до цього часу було укладено 209 угод, обсяг торгів становив 192,39 млн дол.