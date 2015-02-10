Кількість скарг українців до Нацбанку зросла втричі

Кількість письмових звернень громадян до Національного банку України протягом 2014 року збільшилася в 3 рази порівняно з попереднім роком – до 32 808 письмових звернень, повідомляється на сайті регулятора.

У 2014 році найбільша кількість звернень громадян була пов'язана з питаннями депозитних договорів – 59,48% всіх звернень, кредитних договорів – 12,5%, а також з проблемами банківського нагляду – 10,74%.

Згідно з даними регулятора, позитивне рішення і роз'яснення надані 29 104 громадянам (88,76%), решта звернень перебуває в роботі.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року Нацбанк одержав 10 919 письмових звернень громадян, що на 877, або на 7,43%, менше, ніж у 2012 році.