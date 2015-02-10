Міжнародна група Raiffeisen не має наміру залишати український ринок

Про це повідомила прес-служба українського банку з посиланням на слова голови правління RBI Карла Севельди під час телефонної конференції для інвесторів, присвяченій оголошенню попередніх, не підтверджених аудитом результатів діяльності фінансової групи.

«Група «Райффайзен» не має намірів йти з українського ринку», - наводяться в повідомленні слова голови правління RBI.

Севельда зазначив, що в Україні група «Райффайзен» має успішний дочірній банк зі стабільною ситуацією з ліквідністю, вагомою відсотковою маржею і високим рівнем резервів на покриття потенційних ризиків.

За його словами, рішення групи про скорочення на 30% зважених на ризики активів в Україні викликане складною поточною ситуацією в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG (RBI), власник одного з найбільших в Україні «Райффайзен Банку Аваль» (Київ), прийняла рішення до кінця 2017 року скоротити обсяг ризикових активів в Україні на 30% з нинішніх 3 млрд євро.

Банк також планує скоротити обсяг ризикових активів у Росії на 20% з нинішніх 8,4 млрд євро, оптимізувати бізнес в Угорщині та продати польський і словенський підрозділи. За рахунок таких заходів банк збирається до кінця 2017 року збільшити рівень достатності капіталу до 12% з 10% на кінець 2014 року.

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Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).