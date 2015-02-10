Російський рубль під вечір почав падати

Курс рубля до євро та долара у вівторок ввечері перейшов до зниження після спроб стабілізації протягом більшої частини дня біля рівнів попереднього закриття, повідомляє РИА Новости.

Курс долара розрахунками "завтра" до 18.03 мск зріс на 0,54 рубля - до 66,41 рубля, курс євро - на 0,76 рубля - до 75,19 рубля, виходить з даних Московської біржі.

Вартість нафти марки Brent до цього часу знижувалася на 0,4%, до 57,94 долара за барель.

Рубль протягом торгового дня вівторка незначно змінювався біля рівнів попереднього закриття. Істотне зростання російської валюти (вона відвоювала у євро і долара більше 1 рубля) на початку тижня змінилося консолідацією курсів близько досягнутих рівнів.

Очікування переговорів (повинні відбутися в середу) лідерів України, РФ, Німеччини та Франції щодо ситуації на Донбасі не дають приводу для активної гри ні в одну, ні в іншу сторону.