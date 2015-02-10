Яресько назвала ключові кроки для стабілізації банківської системи

Податкова та антикорупційна реформи є ключовими для стабілізації роботи фінансової і банківської систем України, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько в ході виступу на бізнес-форумі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «фіскальні та антикорупційні реформи є критично важливими для нас у досягненні однієї речі цього року - стабілізації фінансової і банківської системи».

Як сказала Яресько, нестабільність банківського і фінансового секторів української економіки є однією з головних загроз економічному зростанню країни.

«Тільки в разі досягнення успіху в стабілізації фінансової та банківської системи ми зможемо рухатися далі до досягнення потенційного зростання економіки в 2016 році», - зазначила глава Мінфіну.

За словами Яресько, реформи, спрямовані на прогресивне оподаткування та усунення «податкових ям», а також фінансова допомога міжнародних донорів є головними факторами майбутнього зростання економіки.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (№1264-1). Верховна Рада ухвалила цей закон 28 грудня. Він передбачає контроль за трансфертним ціноутворенням великих платників податків не тільки за товаропотоки, а й за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодонабувачем існує ланцюжок контрагентів.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Національне антикорупційне бюро України".

12 січня стартував конкурс з обрання директора Антикорупційного бюро. Станом на 6 лютого конкурсна комісія отримала пакети документів від 96 претендентів на цю посаду. Прийом заявок від бажаючих очолити Антикорупційне бюро завершується 11 лютого.