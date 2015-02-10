Міністр фінансів РФ заявив про необхідність урізати бюджет ще на 600 мільярдів

Витрати бюджету РФ у 2015 році потрібно буде додатково скоротити на 600 мільярдів рублів, заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Прайм.

"Щоб вийти, як це записано в преамбулі до плану дій уряду, на 5-відсоткове скорочення в реальному вираженні витрат бюджету, нам потрібно ще 600 мільярдів рублів (скорочення видатків)", - сказав Силуанов журналістам.

Криза економіки РФ, що наступила в умовах різкого зниження світових цін на нафту і санкцій Заходу, змусила російську владу піти на скорочення бюджетних витрат. В уряді заявляли, що скорочення не зачеплять соціальну сферу, але від неефективних витрат будуть позбавлятися.

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За словами Силуанова, Мінфін очікує різкого скорочення доходів бюджету РФ в лютому через зниження надходжень ПВКК.

"Надходження в цілому (в січні 2015 року - ред.) з цілого ряду податків йдуть на рівні минулого року, але в лютому ми очікуємо значного зниження, оскільки ПВКК, який ми визначаємо за ціною на нафту, що склалася за попередній звітний період, буде рахуватися за зниженими цінами. Тому в лютому отримаємо суттєве зниження доходів бюджету", - сказав він.