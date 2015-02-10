ВР підтримала пропозиції президента до закону про зміни до Бюджетного кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 326, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктор Пинзеник, даний закон було ухвалено 2 вересня 2014 року, але президент заветував його. Пинзеник додав, що у президента було два зауваження, які комітет врахував у кінцевій редакції законопроекту.

Водночас, зауважив депутат, 28 грудня був ухвалений ще один закон про зміни до Бюджетного кодексу. Таким чином, виникла "колізіція правових норм, деякі норми наклалися".

"У зв'язку з цим Комітет з питань бюджету запропонував ті норми, які було врегульовано пізніше прийнятим законом, вилучити з закону, який був прийнятий 2 вересня", - сказав Пинзеник і додав, що також у доопрацьованому варіанті законопроекту "запропоновано врегулювати технічні питання".

Таким чином, зауважив депутат, нинішня версія закону враховує пропозиції президента; вилучає норми, які вже були затверджені одним із законів про зміни до Бюджетного кодексу, та врегульовує "ті колізії, які виникли під час нічного голосування".

Законом, зокрема, вносяться зміни до статті 21 Бюджетного кодексу України, якими визначено, що Міністерство фінансів України за участі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету, складає прогноз державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.

Статтею 23 передбачено, що якщо після прийняття закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабміну, погодженим з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

У статті 26 визначено, що контроль від імені Верховної Ради за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.

Статтею 27 передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.