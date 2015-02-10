Влада Росії змінить методику підрахунку заради збільшення ВВП

Федеральна служба державної статистики (Росстат) має намір в 2015 році перейти до методики розрахунку ВВП, яка включала б умовну житлову ренту, тобто вартість послуг з проживання домовласників у власному житлі, повідомив керівник Росстату Олександр Сурінов на розширеній колегії відомства. При цьому номінальний ВВП може зрости на 3-5%, додав він.

Як пишуть «Ведомости», перерахунок ВВП на першому етапі буде зроблено за 2011-2014 рр. (2011 р. стане базовим для розрахунків), а потім буде здійснено ретроспективний перерахунок ВВП, починаючи з 2002 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Мінекономрозвитку РФ в третій раз за півроку переглянуло макропрогноз під впливом санкцій і цін на нафту - відомство різко погіршило всі основні показники - оцінки динаміки відтоку капіталу, інвестицій, реальних доходів населення, споживчого попиту, інфляції та ВВП.

МВФ погіршив прогноз по ВВП Росії в 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%.