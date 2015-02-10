Запровадження єдиного валютного курсу є єдиним вірним рішенням – Абромавичус



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції під час робочої поїздки в Сумську область заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Були сильні спекулятивні можливості, ситуація виглядала далекою від ідеальної. Але все таки прагнення до єдиного курсу – це єдине правильне рішення. Зараз він є таким, яким є, і, думаю, це нікого не влаштовує», - зазначив міністр.

За його словами, стан речей найближчим часом може змінити надходження в Україну фінансової допомоги від міжнародних донорів.

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«Чекаємо найближчим часом рішення МВФ та інших фінансових інститутів, що стосується допомоги Україні. Відновлення рівня резервів Нацбанку відразу ж позначиться на відновленні стабільності всієї банківської системи. Після цього можна чекати подальших позитивних зрушень, що стосується курсу. Не секрет, що багато експортерів через сильні коливання курсу починають затримувати валютну виручку до країни. З цим треба боротися, але в першу чергу треба боротися, аби повернути довіру до всієї системи, а це можливо через єдиний курс», - підкреслив Абромавичус.

При цьому міністр наголосив, що «як тільки ми отримаємо додаткову фінансову допомогу, ситуація стабілізується, піде зворотній ефект, і буде зміцнення курсу».

Як повідомляв УНІАН, НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

В результаті курс національної валюти значно девальвував. Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом НБУ подешевшала по відношенню до долара більш ніж у 1,5 разу, або на 9,19 грн.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 10 лютого становив 24,9425 грн/дол.