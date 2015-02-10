Абромавичус схвалює зміну банками умов валютного кредитування на користь клієнтів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 10 лютого на прес-конференції під час робочої поїздки в Сумську область, відповідаючи на запитання щодо можливості завдяки сприянню Мінекономіки реструктуризації валютних кредитів вітчизняних промислових підприємств.

«Кредити мають не тільки великі промислові підприємства, а й представники малого та середнього бізнесу, населення. Розмови про реструктуризацію ведуться. Це природно: той, хто взяв позику, зіштовхується з труднощами, аби її вчасно віддати. Я провів зустрічі, в основному у нас більшість – це приватні банки, і це нормальна процедура, коли вони йдуть назустріч позичальникам і змінюють умови кредитування», - зазначив посадовець.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 5 лютого припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу.

В результаті курс національної валюти значно девальвував. Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом НБУ подешевшала по відношенню до долара більш ніж у 1,5 разу, або на 9,19 грн.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 10 лютого становив 24,9425 грн/дол.