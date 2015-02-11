У Росії збитки банків за валютними боргами досягли історичного максимуму

Російські банки за 2014 рік списали 61,9 млрд рублів боргів за виданими валютними кредитами, що в п'ять разів більше, ніж за попередній рік (12,6 млрд), випливає зі зведеного аналізу звітності банків, що публікується Центробанком.

Як пишуть "Известия", фахівці говорять про рекорд за всю історію вітчизняної банківської галузі. Кратний стрибок показника не можна пояснити лише переоцінкою, адже рубль впав минулого року щодо, наприклад, долара на 72%. У 2013-му, коли курс рубля знизився набагато менше, на 7,6%, навіть спостерігався зворотний тренд: банки списали на 6% менше боргів за валютними кредитами, ніж роком раніше (у 2012-му - 13,5 млрд рублів).

Найбільший обсяг списань банками боргів за валютними кредитами припав на останні місяці 2014 року. Зокрема, в жовтні цей показник становив 8 млрд рублів, в листопаді - 11,4 млрд, у грудні - рекордні 24,3 млрд рублів. При цьому в інші місяці 2014 року обсяг списань боргів за валютними позиками не перевищував 3,8 млрд рублів. У 2013 році максимальне значення цього показника було 2,7 млрд рублів (грудень), в 2012 році - 3,1 млрд (теж під кінець звітного року).

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Найбільший обсяг боргів за валютними кредитами у 2014 році списали найбільші держбанки - ВТБ (16,3 млрд рублів) і Сбербанк (5,8 млрд), а також Промсвязьбанк (4,7 млрд). Крім того, в топ-10 лідерів за списаннями увійшли Номос-банк, банк "Санкт-Петербург", МДМ-банк, Росбанк, ІНГ Банк, "Ханти-Мансійський банк Відкриття" і банк "Зеніт".

Обсяг списань боргів за валютними кредитами у них становив 1,9-3,5 млрд рублів. На цю десятку припало 73% від обсягу валютних списань банків. Всього в 2014 році борги за кредитами у валюті списували 245 із 800 банків.