Венесуела вводить частково вільний курс долара

Влада Венесуели оголосила у вівторок про нові зміни у валютній політиці країни, яка перебуває під жорстким контролем з 2003 року, і фактично ввела вільний курс долара, пише Прайм.

За словами міністра фінансів Родольфо Марко Торреса, мова йде про встановлення частково вільного обмінного курсу на біржі та в банках через так звану маржинальну систему валют (Simadi). "Вона відкрита і вільна, у ній продавці і покупці зможуть самі перетинатися", - наводить портал La Segunda слова Торреса.

У той же час максимальна сума покупки валюти обмежена в цій системі 300 доларами в день, сума продажу лімітів не має.

Для імпортних операцій з 70% основних продуктів, ліків і товарів першої необхідності, як і раніше, зберігається офіційний обмінний курс в 6,3 болівара за долар. На решту 30% предметів з базової споживчого кошика встановлюється курс обміну в розмірі 12 боліварів за долар.

Експерти зазначають, що такими змінами влада намагаються вирішити проблему податкового дефіциту, який становить зараз 20% ВВП Венесуели. Ситуація значно погіршилася на тлі падіння світових цін на нафту, яка приносить в бюджет країни до 95% доходів.

У кінці січня президент Ніколас Мадуро оголосив про створення в країні єдиної валютної системи, що складається з трьох обмінних ринків для різних потреб держави і приватних осіб, включаючи появу біржі. За словами Мадуро, офіційний курс долара, як і раніше, зафіксований на рівні 6,3 болівара для розрахунків за продовольчі товари та послуги охорони здоров'я. Також буде функціонувати система Sicad-1, призначена для купівлі валюти імпортерами за пільговим курсом.

При цьому система Sicad-2, де заявки на покупку валюти могли робити всі фізичні особи, перетворюється фактично в біржу, у торгах якого можуть брати участь як державний, так і приватний сектор. При цьому президент підкреслив, що функціонування трьох валютних ринків у Венесуелі буде мати тимчасовий, перехідний характер до поліпшення ситуації в економіці країни.

В останнє десятиліття у Венесуелі діяли суворі обмеження на покупку і продаж валюти фізичними та юридичними особами. Фактично вільно обміняти болівари і отримати долари за офіційним курсом фізичній особі було неможливо, а юридичні особи були змушені використовувати складну систему купівлі валюти на аукціонах. Офіційний курс долара при цьому в десятки разів відрізняється від курсу "чорного ринку".